В Новочебоксарске идут поиски 25-летнего парня, который ушел из дома и не вернулся
В Новочебоксарске начались поиски 25-летнего Николая Васильева. Молодой человек ушел из дома 1 июня текущего года, но обратно до сих пор не вернулся.
Николай ростом около 160 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза и татуировку на левом предплечье. В последний раз его видели в белой футболке, голубых джинсах и белых кроссовках. С собой у молодого человека была серая сумка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Николая Васильева, могут сообщить об этом по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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