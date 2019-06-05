В Новочебоксарске идут поиски 25-летнего парня, который ушел из дома и не вернулся

СЕГОДНЯ 20:32 2019-06-05T20:32:46+03:00

Николай Васильев пропал 1 июня и до сих пор о нем ничего неизвестно

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В Новочебоксарске начались поиски 25-летнего Николая Васильева. Молодой человек ушел из дома 1 июня текущего года, но обратно до сих пор не вернулся.

Николай ростом около 160 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза и татуировку на левом предплечье. В последний раз его видели в белой футболке, голубых джинсах и белых кроссовках. С собой у молодого человека была серая сумка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Николая Васильева, могут сообщить об этом по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU