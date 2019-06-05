В Татарстане мужчина с телефоном стал фигурантом дела о разврате двух девочек

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-05T12:31:40+03:00

Он встретил детей в лесопосадке и попросил снять его

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В Татарстане в отношении 31-летнего жителя Удмуртии возбуждено уголовное дело за развратные действия.

По версии следствия, 2 июня мужчина приехал в Агрыз (Татарстан), где в лесопосадке встретил двух девочек в возрасте 13-ти и 11-ти лет.

Он попросил детей снять его на мобильный телефон. Во время съемки он совершил в отношении них развратные действия. Девочки тут же выбросили телефон мужчины и убежали. О произошедшем они рассказали своим взрослым родственникам и те обратились в полицию.

В тот же день гуляя по Агрызу девочки вновь увидели того самого мужчину. Они проследили за ним и запомнили номер его машины. Злоумышленника задержали 4 июня в Удмуртии.

- От дачи показаний мужчина отказался. В ходе обыска у него был изъят телефон с записью совершенного преступления, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Располагающим сведениями о возможной причастности мужчины к совершению аналогичных преступлений следует обратиться по телефонам: 8(85551) 2-25-41; 8(85551) 2-51-03.

ИСТОЧНИК KP.RU