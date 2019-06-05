"Все, пора в утиль": в Ульяновске очередной трамвай сошел с рельсов
Очередной дорожный инцидент с участием трамвая произошел 5 июня в Ульяновске. Недалеко от центра города с рельсов сошел вагон, который двигался по девятому маршруту. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
- Трамвай под номером 9 после остановки Автовокзал, по направлению в центр пропахал обочину и чудом чуть не выехал на проезжую часть, сойдя с рельс. Видимо очень спешил, - написал один из свидетелей ДТП.
О пострадавших в ходе дорожного инцидента не сообщается. Не ясно пока и то, что именно привело к аварии. Жители Ульяновска в соцсетях начали высказывать свои предположения. Среди самого популярного - изношенность рельсов и самого трамвая: "Все, пора в утиль": прокомментировала одна из жительниц города.
Отметим, что это далеко не первый случай в Ульяновске за последнее время, когда трамваи сходят с рельсов. Так, например, 15 апреля вагон не просто сошел, но и врезался в столб.
ИСТОЧНИК KP.RU