2019-06-05T11:10:19+03:00
Общество

Девять из десяти "убитых" дорог Казани капитально отремонтированы

Владимир КРУПСКИЙ
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Всего отремонтированы 132 участка, нанесенных на карту некачественных дорог.Всего отремонтированы 132 участка, нанесенных на карту некачественных дорог.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани 9 из 10 дорог, набравших максимальное количество голосов в интерактивном проекте «Карта убитых дорог», капитально отремонтированы. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана. Всего на карту "убитых" дорог города было добавлено 366 участков, из которых 132 отремонтированы, а 46 стоят в планах ремонта.

Цель проекта «Карта убитых дорог» - ремонт дорожного полотна с учетом мнения граждан. В первую очередь инспекторы обращают внимание на то, сколько дорог из топ-10 народного рейтинга отремонтировано. В Казани среди таких улиц – Магистральная, Академика Кирпичникова, Ахтямова, Аметьевская и Лево-Булачная. Большая часть дорог, которые еще нуждаются в ремонте, находятся в частном секторе.

- Самое главное отличие Казани от других городов, это почти стопроцентное попадание в результат на просьбы граждан - высокий процент и хорошее взаимодействие с «Картой убитых дорог». А вот на тех участках, где уже идет ремонт, нельзя забывать о безопасности дорожного движения, ведь ям быть не должно даже во время проведения ремонта, - заявил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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