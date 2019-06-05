2019-06-05T12:07:15+03:00
Общество

В Набережных Челнах после жалоб горожан отремонтировали памятник Высоцкому

Металлические прутья конструкции больше не угрожают здоровью прохожих, в том числе и детям
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: народный контрольФото: народный контроль
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В Набережных Челнах восстановили металлические пруты памятника поэту и музыканту Владимиру Высоцкому. Сделано это было после жалобы местных жителей, которые начали считать конструкцию опасной для жизни гуляющих на площади людей.

Напомним, 29 мая жительница Набережных Челнов Регина Ш. обратилась в «Народный контроль» с просьбой отремонтировать в городе памятник поэту и музыканту Владимиру Высоцкому. Женщина отметила, что металлические прутья конструкции оторваны в местах сварки.

Администрация татарстанского автограда ответила женщине спустя пару дней. В доказательство проведенных работ, к сообщению была прикреплена фотография отремонтированного памятника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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