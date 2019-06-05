2019-06-05T10:50:34+03:00
Общество

Жительницу Чебоксар незаконно оштрафовали за двух кошек и одну собаку в квартире

Согласно выводам административной комиссии, количество животных не соответствовало нормативному размеру свободной жилой площади
Алина ГАБДУЛИНА
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Женщина была оштрафована на 500 рублейЖенщина была оштрафована на 500 рублейФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Прокуратура Чувашии выявила факт незаконного привлечения к административной ответственности. Так, жительница Чебоксар была оштрафована на 500 рублей за то, что содержала у себя в квартире 2 кошек и 1 собаку. Это, согласно выводам административной комиссии, не соответствовало нормативному размеру свободной жилой площади.

Однако прокуратура республики отметила, что требования к нормативам площади квартиры, предназначенной для содержания домашних животных, действовали до 2017 года.

- В этой связи на постановление органа внесудебной юрисдикции прокуратурой принесен протест, который Калининским районным судом Чебоксар удовлетворен, производство по делу об административном правонарушении прекращено, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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