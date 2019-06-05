Несколько домов Советского района Казани 6 июня останутся без воды

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-05T10:33:31+03:00

Воды не будет с 9.00 6 июня до 7.00 7 июня. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Воды не будет почти сутки

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6 июня в Казани вновь запланировано отключение воды. На сей раз отключение произойдет в Советском районе столицы Татарстана.

Водоснабжение будет прекращено с 9.00 6 июня до 6.00 7 июня по улицам Рахлина, 13, 13 к.1, и Курынова, 6 к.2, 11а (школа №184).

- Отключение связано с проведением работ по подключению водопровода, - сообщили в МУП «Водоканал».

Автоцистерны с водой будут размещаться в МЧС (для обеспечения пожарной безопасности), в школе, а также согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU