В Казани полицейские задержали бородатого грабителя цветочного магазина
3 июня около 3.50 в полицию Казани поступило сообщение об ограблении одного из цветочных магазинов в Приволжском районе города. По словам продавца, неизвестный мужчина зашел в торговый павильон и угрожая ножом обчистил кассу. Забрав почти 3 тысячи рублей, налетчик поспешил скрыться.
Его «по горячим следам» задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Ранее уже имевший проблемы с законом 34-летний горожанин свою вину частично признал и это при том, что весь процесс ограбления попал на видео. На записях с камер видно, что грабитель с бородой во время налета даже не вынул изо рта сигарету.
В Казани полицейские задержали бородатого грабителя цветочного магазина.МВД по РТ
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанного на время расследования поместили под стражу, - сообщили в УМВД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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