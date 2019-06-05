СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-05T10:03:46+03:00

Мужчина с сигаретой в зубах и ножом обчистил кассу и сбежал [видео]

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3 июня около 3.50 в полицию Казани поступило сообщение об ограблении одного из цветочных магазинов в Приволжском районе города. По словам продавца, неизвестный мужчина зашел в торговый павильон и угрожая ножом обчистил кассу. Забрав почти 3 тысячи рублей, налетчик поспешил скрыться.

Его «по горячим следам» задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Ранее уже имевший проблемы с законом 34-летний горожанин свою вину частично признал и это при том, что весь процесс ограбления попал на видео. На записях с камер видно, что грабитель с бородой во время налета даже не вынул изо рта сигарету.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/712950" frameborder="0"></iframe> В Казани полицейские задержали бородатого грабителя цветочного магазина.МВД по РТ

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанного на время расследования поместили под стражу, - сообщили в УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU