Рустам Минниханов на совещании у Путина по использованию счетов эскроу: «Работа непростая, но думаю, что мы должны справиться»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-05T09:38:59+03:00

По его словам, по ним с застройщиками в Татарстане работают 16 банков, но пока ни у тех, ни у других нет достаточного опыта в этом вопросе

Изменить размер текста: A A

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве принял участие в совещании у Президента России Владимира Путина по вопросам жилищного строительства.

Основной темой стало привлечение с 1 июля этого года денег дольщиков с использованием счетов эскроу.

Так, по словам Минниханова, в Татарстане сейчас работают 16 банков, 9 из них получили 106 заявок, с застройщиками уже заключено 6 договоров.

При этом глава республики отметил отсутствие опыта работы со счетами эскроу как у первых, так и у вторых.

- Крупные банки имеют своих специалистов по проектному финансированию, но у остальных работа пока продвигается не так быстро. Мы попросили банки организовать специальные группы и оказывать содействие застройщикам по заполнению необходимой документации. Работа непростая, но думаю, что мы должны справиться, - сказал Рустам Минниханов.

Он также отметил, что в Татарстане 149 домов будут достраиваться по старым правилам, а по новым возведут пока 66.

ИСТОЧНИК KP.RU