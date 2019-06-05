2019-06-05T09:38:59+03:00
Экономика

Рустам Минниханов на совещании у Путина по использованию счетов эскроу: «Работа непростая, но думаю, что мы должны справиться»

По его словам, по ним с застройщиками в Татарстане работают 16 банков, но пока ни у тех, ни у других нет достаточного опыта в этом вопросе
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kremlin.ruФото: kremlin.ru
Изменить размер текста:

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве принял участие в совещании у Президента России Владимира Путина по вопросам жилищного строительства.

Основной темой стало привлечение с 1 июля этого года денег дольщиков с использованием счетов эскроу.

Так, по словам Минниханова, в Татарстане сейчас работают 16 банков, 9 из них получили 106 заявок, с застройщиками уже заключено 6 договоров.

При этом глава республики отметил отсутствие опыта работы со счетами эскроу как у первых, так и у вторых.

- Крупные банки имеют своих специалистов по проектному финансированию, но у остальных работа пока продвигается не так быстро. Мы попросили банки организовать специальные группы и оказывать содействие застройщикам по заполнению необходимой документации. Работа непростая, но думаю, что мы должны справиться, - сказал Рустам Минниханов.

Он также отметил, что в Татарстане 149 домов будут достраиваться по старым правилам, а по новым возведут пока 66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
Глава Минсвязи Татарстана Роман Шайхутдинов официально покидает свой пост
Девять из десяти "убитых" дорог Казани капитально отремонтированы
Жительницу Чебоксар незаконно оштрафовали за двух кошек и одну собаку в квартире
Несколько домов Советского района Казани 6 июня останутся без воды
В Казани полицейские задержали бородатого грабителя цветочного магазина
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
В 2019 году Набережные Челны на онкодиспансер, театр и бассейн могут получить более миллиарда рублей
В Казани во время движения загорелась иномарка
Бывший капитан "Ак Барса" перебрался в "Локомотив"
В Татарстане возможен дождь и до 26 градусов тепла
"Спасибо Бузовой!": Футбольный "КАМАЗ" стал лауреатом престижной премии в области спортивного маркетинга
В Татарстане пенсионерка пыталась сдать квартиру, но лишилась 700 тысяч рублей
«Ак Барс» отпустил в «Локомотив» Сидорова, но получил права на двух игроков
Татарстанское предприятие перевело мошенникам 2,5 миллиона рублей
В Ульяновске открылись четыре новых спортивных площадки
Защитник Виталий Устинов покинул казанский «Рубин»
Жителя Чувашии будут судить за гибель матери