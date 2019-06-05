Рустам Минниханов на совещании у Путина по использованию счетов эскроу: «Работа непростая, но думаю, что мы должны справиться»
Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве принял участие в совещании у Президента России Владимира Путина по вопросам жилищного строительства.
Основной темой стало привлечение с 1 июля этого года денег дольщиков с использованием счетов эскроу.
Так, по словам Минниханова, в Татарстане сейчас работают 16 банков, 9 из них получили 106 заявок, с застройщиками уже заключено 6 договоров.
При этом глава республики отметил отсутствие опыта работы со счетами эскроу как у первых, так и у вторых.
- Крупные банки имеют своих специалистов по проектному финансированию, но у остальных работа пока продвигается не так быстро. Мы попросили банки организовать специальные группы и оказывать содействие застройщикам по заполнению необходимой документации. Работа непростая, но думаю, что мы должны справиться, - сказал Рустам Минниханов.
Он также отметил, что в Татарстане 149 домов будут достраиваться по старым правилам, а по новым возведут пока 66.
ИСТОЧНИК KP.RU
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