В 2019 году Набережные Челны на онкодиспансер, театр и бассейн могут получить более миллиарда рублей
Как сообщает депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина, в 2019 году Набережные Челны получат более миллиарда рублей на создание в городе филиала Республиканского онкодиспансера, бассейна и ремонт драматического театра.
Нижняя палата российского парламента уже приступила к рассмотрению соответствующего законопроекта. Согласно которому, татарстанский автоград получит на указанные цели софинансирование из федерального бюджета.
Так, только на онкодиспансер хотят выделить свыше 651 миллиона рублей, на бассейн – 159,5 миллиона, на объекты культуры – 328,3 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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