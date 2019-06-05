2019-06-05T09:15:49+03:00
Экономика

В 2019 году Набережные Челны на онкодиспансер, театр и бассейн могут получить более миллиарда рублей

Госдума уже приступила к рассмотрению этого вопроса
Олег ЛУГОВОЙ
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Только на онкодиспансер хотят выделить свыше 651 миллиона рублей.Только на онкодиспансер хотят выделить свыше 651 миллиона рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщает депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина, в 2019 году Набережные Челны получат более миллиарда рублей на создание в городе филиала Республиканского онкодиспансера, бассейна и ремонт драматического театра.

Нижняя палата российского парламента уже приступила к рассмотрению соответствующего законопроекта. Согласно которому, татарстанский автоград получит на указанные цели софинансирование из федерального бюджета.

Так, только на онкодиспансер хотят выделить свыше 651 миллиона рублей, на бассейн – 159,5 миллиона, на объекты культуры – 328,3 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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