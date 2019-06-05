В Казани во время движения загорелась иномарка
Как сообщают в соцетях очевидцы, ЧП с иномаркой на дороге произошло накануне около 22.00. Проезжавшие автомобилисты и их пассажиры засняли горящую машину на камеры своих мобильных телефонов. На одном из кадров даже слышен хлопок.
В Казани во время движения загорелась иномарка.соцсети
Судя по кадрам, машина загорелась на ходу. Водитель остановился на улице Павлюхина как раз под железнодорожной эстакадой. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли справиться с возгоранием автомобиля. О причинах которого пока ничего не известно, ровно, как и о том, пострадали ли люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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