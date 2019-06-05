СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-05T08:53:22+03:00

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Как сообщают в соцетях очевидцы, ЧП с иномаркой на дороге произошло накануне около 22.00. Проезжавшие автомобилисты и их пассажиры засняли горящую машину на камеры своих мобильных телефонов. На одном из кадров даже слышен хлопок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/712936" frameborder="0"></iframe> В Казани во время движения загорелась иномарка.соцсети

Судя по кадрам, машина загорелась на ходу. Водитель остановился на улице Павлюхина как раз под железнодорожной эстакадой. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли справиться с возгоранием автомобиля. О причинах которого пока ничего не известно, ровно, как и о том, пострадали ли люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU