"Спасибо Бузовой!": Футбольный "КАМАЗ" стал лауреатом престижной премии в области спортивного маркетинга

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-04T16:31:00+03:00

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В Москве прошла IV Международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений «MarSpo 2019». Лауреатом престижной премии стал футбольный клуб "КАМАЗ".

Клуб из Набережных Челнов отметили за "Лучшую работу в социальных сетях", Победителем назвали омский "Авангард". "КАМАЗ" стал вторым, обогнав, например, телеканал "Матч ТВ", ставший третьим.

Челнинцы и вправду вели себя очень активно в соцсетях. Самым ярким событием стало обращение к Ольге Бузовой с предложением стать спонсором клуба. Ведущей "Дома 2" даже предложили в подарок белый КАМАЗ. Ради нее в команде были готовы изменить питание, сделать ее песни гимном клуба, а также выгнали из команды игрока по фамилии Тарасов. Правда, это не помогло. Бузова так никак и не отреагировала на предложение "КАМАЗа".

В итоге же в клубе из Набережных Челнов решили сыграть на опережение и сообщили, что сами решили не звать Бузову в спонсоры клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU