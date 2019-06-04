«Ак Барс» отпустил в «Локомотив» Сидорова, но получил права на двух игроков

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-04T15:48:44+03:00

За казанцев будет выступать талантливый форвард, а также может появиться шведский защитник

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Казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив» произвели обмен. Теперь защитник Михаил Сидоров будет играть за «железнодорожников», а в Казань перебирается молодой форвард Данил Гизатуллин. Также «Ак Барс» получил права на шведского защитника Микаэля Викстранда, выступающего в «Ферьестаде».

Данил Гизатуллин – родился 2 февраля 2000 года в Казани, воспитанник «Ак Барса». В прошедшем сезоне МХЛ сыграл 25 матчей за «Локо», в которых набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности +3. Также провёл 4 матча в ВХЛ в составе «Лады», забросив одну шайбу.

Микаэль Викстранд – родился 5 ноября 1993 года в Карлстаде, Швеция. В профессиональной карьере выступал за команды «Оре» (2009), «Мора» (2010-2014), «Фрёлунда» (2014-2015), «Ферьестад» (2015-2019). В составе национальной сборной участвовал в Олимпийских играх-2018 и чемпионате мира-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU