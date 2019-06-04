2019-06-04T15:48:44+03:00
Спорт

«Ак Барс» отпустил в «Локомотив» Сидорова, но получил права на двух игроков

За казанцев будет выступать талантливый форвард, а также может появиться шведский защитник
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

Казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив» произвели обмен. Теперь защитник Михаил Сидоров будет играть за «железнодорожников», а в Казань перебирается молодой форвард Данил Гизатуллин. Также «Ак Барс» получил права на шведского защитника Микаэля Викстранда, выступающего в «Ферьестаде».

Данил Гизатуллин – родился 2 февраля 2000 года в Казани, воспитанник «Ак Барса». В прошедшем сезоне МХЛ сыграл 25 матчей за «Локо», в которых набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности +3. Также провёл 4 матча в ВХЛ в составе «Лады», забросив одну шайбу.

Микаэль Викстранд – родился 5 ноября 1993 года в Карлстаде, Швеция. В профессиональной карьере выступал за команды «Оре» (2009), «Мора» (2010-2014), «Фрёлунда» (2014-2015), «Ферьестад» (2015-2019). В составе национальной сборной участвовал в Олимпийских играх-2018 и чемпионате мира-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший капитан "Ак Барса" перебрался в "Локомотив"
В Татарстане возможен дождь и до 26 градусов тепла
"Спасибо Бузовой!": Футбольный "КАМАЗ" стал лауреатом престижной премии в области спортивного маркетинга
В Татарстане пенсионерка пыталась сдать квартиру, но лишилась 700 тысяч рублей
Татарстанское предприятие перевело мошенникам 2,5 миллиона рублей
В Ульяновске открылись четыре новых спортивных площадки
Защитник Виталий Устинов покинул казанский «Рубин»
Жителя Чувашии будут судить за гибель матери
Димитрис Прифтис остается главным тренером УНИКСа
Летом 2019 года в Казани из-за триатлона и авиагонок запретят навигацию по рекам Волга, Казанка и Свияга
В Йошкар-Оле иномарка сбила на «зебре» 11-летнюю школьницу
Топ-5 вузов, которые выбирают выпускники Набережных Челнов
В Чувашии 18-летнего участника нападения на санитара «скорой» отправили под стражу
В Набережных Челнах полицейские остановили «БМВ» и нашли пистолеты, а также 1,5 килограмма наркотиков
Президент Татарстана совершил намаз на Ураза-байрам-2019 в Галеевской мечети Казани
Казанских кинозрителей ждет сюрприз
На каждого жителя Чувашии приходится 27,5 квадратных метра жилья
Набережную у Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах отремонтируют за 102,1 миллиона рублей
В Казанском речном порту хотят ввести дополнительный рейс до Болгар
Муфтий Татарстана поздравил мусульман республики с Ураза-байрам-2019
Ядрин получит от Минстроя России 40 миллионов рублей на благоустройство улицы Космомольской
Из бюджета Набережных Челнов для трудоустройства школьников летом-2019 выделено более 7 миллионов рублей
Погода на Ураза-байрам-2019 в Татарстане: без осадков, местами сильный ветер до 18 м/с
В Казани в Советском районе почти на сутки без воды оставят три дома и одну школу
Татарстанец проломил голову безработному обыкновенной лейкой
В Татарстане фирму оштрафовали за прорыв нефтепровода
В Чебоксарах бизнесмена будут судить за утаивания от налоговой более 24,8 миллиона рублей
Соцсети: в Татарстане сильный ветер снес кровлю с больницы