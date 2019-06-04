В Ульяновске открылись четыре новых спортивных площадки

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-04T14:24:55+03:00

Все они расположились на территории УСК «Новое поколение»

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По завершившейся масштабной реконструкции, на территории УСК «Новое поколение» открылись сразу четыре новые спортивные площадки.

- Реконструкция полностью завершена. Обновленная спортивная площадка даст возможность большему количеству горожан заниматься физической культурой и спортом, — прокомментировала начальник управления физической культуры и спорта администрации города Альбина Никитина.

На обновленном спортивном объекте будут проходить не только крупные городские соревнования – он также будет доступен для горожан.

- Площадки предусмотрены для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Работы включали в себя настил трех футбольных полей, замену ограждений и ремонт освещения. Все это было сделано в рамках программы муниципально-частного партнерства, — отметил депутат Ульяновской Городской Думы Денис Седов.

В день открытия в новые ворота был забит первый гол – на футбольном поле прошел турнир за «Переходящие кубки» среди юниоров.

ИСТОЧНИК KP.RU