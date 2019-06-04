2019-06-04T14:24:55+03:00
Общество

В Ульяновске открылись четыре новых спортивных площадки

Все они расположились на территории УСК «Новое поколение»
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Ульяновска.Фото: мэрия Ульяновска.
Изменить размер текста:

По завершившейся масштабной реконструкции, на территории УСК «Новое поколение» открылись сразу четыре новые спортивные площадки.

- Реконструкция полностью завершена. Обновленная спортивная площадка даст возможность большему количеству горожан заниматься физической культурой и спортом, — прокомментировала начальник управления физической культуры и спорта администрации города Альбина Никитина.

На обновленном спортивном объекте будут проходить не только крупные городские соревнования – он также будет доступен для горожан.

- Площадки предусмотрены для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Работы включали в себя настил трех футбольных полей, замену ограждений и ремонт освещения. Все это было сделано в рамках программы муниципально-частного партнерства, — отметил депутат Ульяновской Городской Думы Денис Седов.

В день открытия в новые ворота был забит первый гол – на футбольном поле прошел турнир за «Переходящие кубки» среди юниоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Защитник Виталий Устинов покинул казанский «Рубин»
Жителя Чувашии будут судить за гибель матери
Димитрис Прифтис остается главным тренером УНИКСа
Летом 2019 года в Казани из-за триатлона и авиагонок запретят навигацию по рекам Волга, Казанка и Свияга
В Йошкар-Оле иномарка сбила на «зебре» 11-летнюю школьницу
Топ-5 вузов, которые выбирают выпускники Набережных Челнов
В Чувашии 18-летнего участника нападения на санитара «скорой» отправили под стражу
В Набережных Челнах полицейские остановили «БМВ» и нашли пистолеты, а также 1,5 килограмма наркотиков
Президент Татарстана совершил намаз на Ураза-байрам-2019 в Галеевской мечети Казани
Казанских кинозрителей ждет сюрприз
На каждого жителя Чувашии приходится 27,5 квадратных метра жилья
Набережную у Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах отремонтируют за 102,1 миллиона рублей
В Казанском речном порту хотят ввести дополнительный рейс до Болгар
Муфтий Татарстана поздравил мусульман республики с Ураза-байрам-2019
Ядрин получит от Минстроя России 40 миллионов рублей на благоустройство улицы Космомольской
Из бюджета Набережных Челнов для трудоустройства школьников летом-2019 выделено более 7 миллионов рублей
Погода на Ураза-байрам-2019 в Татарстане: без осадков, местами сильный ветер до 18 м/с
В Казани в Советском районе почти на сутки без воды оставят три дома и одну школу
Татарстанец проломил голову безработному обыкновенной лейкой
В Татарстане фирму оштрафовали за прорыв нефтепровода
В Чебоксарах бизнесмена будут судить за утаивания от налоговой более 24,8 миллиона рублей
Соцсети: в Татарстане сильный ветер снес кровлю с больницы