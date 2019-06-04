В Ульяновске открылись четыре новых спортивных площадки
По завершившейся масштабной реконструкции, на территории УСК «Новое поколение» открылись сразу четыре новые спортивные площадки.
- Реконструкция полностью завершена. Обновленная спортивная площадка даст возможность большему количеству горожан заниматься физической культурой и спортом, — прокомментировала начальник управления физической культуры и спорта администрации города Альбина Никитина.
На обновленном спортивном объекте будут проходить не только крупные городские соревнования – он также будет доступен для горожан.
- Площадки предусмотрены для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Работы включали в себя настил трех футбольных полей, замену ограждений и ремонт освещения. Все это было сделано в рамках программы муниципально-частного партнерства, — отметил депутат Ульяновской Городской Думы Денис Седов.
В день открытия в новые ворота был забит первый гол – на футбольном поле прошел турнир за «Переходящие кубки» среди юниоров.
ИСТОЧНИК KP.RU