Жителя Чувашии будут судить за гибель матери
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей – в этом обвиняют 34-летнего жителя Цивильска.
Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 27 марта текущего года у себя дома мужчина выпивал со своей 69-летней матерью. Во время застолья между ними вспыхнула ссора и сын зверски избил родительницу. Наносил удары как руками, так и ногами. Закончив, мужчина просто лег спать. Проснулся около 6.00, мать еще была жива. Пенсионерка перестала подавать признаки жизни лишь через некоторое время. Заметив это, сын вызвал «скорую».
- Расследование уголовного дела завершено, все материалы преданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU