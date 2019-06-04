2019-06-04T13:52:03+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии будут судить за гибель матери

Утверждается, что мужчина зверски избил свою родительницу
Олег ЛУГОВОЙ
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Заметив, что мать не подает признаков жизни, сын сам вызвал «скорую».Заметив, что мать не подает признаков жизни, сын сам вызвал «скорую».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей – в этом обвиняют 34-летнего жителя Цивильска.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 27 марта текущего года у себя дома мужчина выпивал со своей 69-летней матерью. Во время застолья между ними вспыхнула ссора и сын зверски избил родительницу. Наносил удары как руками, так и ногами. Закончив, мужчина просто лег спать. Проснулся около 6.00, мать еще была жива. Пенсионерка перестала подавать признаки жизни лишь через некоторое время. Заметив это, сын вызвал «скорую».

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы преданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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