Жителя Чувашии будут судить за гибель матери

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-04T13:52:03+03:00

Заметив, что мать не подает признаков жизни, сын сам вызвал «скорую». Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей – в этом обвиняют 34-летнего жителя Цивильска.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 27 марта текущего года у себя дома мужчина выпивал со своей 69-летней матерью. Во время застолья между ними вспыхнула ссора и сын зверски избил родительницу. Наносил удары как руками, так и ногами. Закончив, мужчина просто лег спать. Проснулся около 6.00, мать еще была жива. Пенсионерка перестала подавать признаки жизни лишь через некоторое время. Заметив это, сын вызвал «скорую».

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы преданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU