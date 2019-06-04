Защитник Виталий Устинов покинул казанский «Рубин»
В связи с истечением срока действия контракта защитник Виталий Устинов покидает «Рубин».
28-летний футболист выступал за молодежную команду казанцев в 2010 году. Затем, после нескольких лет перерыва Виталий вернулся в «Рубин» в июне 2014 года. Так, за прошедшие пять сезонов игрок провел за казанский клуб 46 матчей и забил один гол.
- Спасибо Виталию за время, проведенное в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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