Димитрис Прифтис остается главным тренером УНИКСа
По итогам завершившегося для казанского УНИКСа сезона, двухлетний контракт с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом подошел к концу. 4 июня, на следующий день после праздника для болельщиков в честь завершения сезона, стало известно, что Димитрис Прифтис и татарстанский клуб подписали новый контракт, рассчитанный по системе 1+1.
– Мы верим, что тренеру удастся вновь выстроить конкурентоспособную команду, способную претендовать на самые высокие места во всех турнирах, - сообщили в пресс-службе БК УНИКС.
Димитрис Прифтис был удостоен благодарности за вклад в развитие спорта в Татарстане.Фото: Алина НИЗАМОВА
Напоминаем, что накануне на встрече с болельщиками Димитрис Прифтис был удостоен благодарности за вклад в развитие спорта в Татарстане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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