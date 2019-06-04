Димитрис Прифтис остается главным тренером УНИКСа

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-04T13:24:28+03:00

Накануне на встрече с болельщиками Димитрис Прифтис был удостоен благодарности за вклад в развитие спорта в Татарстане. Фото: Алина НИЗАМОВА

Изменить размер текста: A A

По итогам завершившегося для казанского УНИКСа сезона, двухлетний контракт с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом подошел к концу. 4 июня, на следующий день после праздника для болельщиков в честь завершения сезона, стало известно, что Димитрис Прифтис и татарстанский клуб подписали новый контракт, рассчитанный по системе 1+1.

– Мы верим, что тренеру удастся вновь выстроить конкурентоспособную команду, способную претендовать на самые высокие места во всех турнирах, - сообщили в пресс-службе БК УНИКС.

Димитрис Прифтис был удостоен благодарности за вклад в развитие спорта в Татарстане.Фото: Алина НИЗАМОВА

Напоминаем, что накануне на встрече с болельщиками Димитрис Прифтис был удостоен благодарности за вклад в развитие спорта в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU