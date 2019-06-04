Летом 2019 года в Казани из-за триатлона и авиагонок запретят навигацию по рекам Волга, Казанка и Свияга
Как сообщает МЧС Татарстана, Кабмин республики подписал распоряжение, согласно которому запрещается навигация по рекам Волга, Казанка и Свияга на территории столицы республики во время массовых мероприятий.
Так из-за авиагонок Red Bull Air Race-2019 установлен запрет на использование маломерных судов, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки, на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы в период:
- 12 июня с 07.30 до 19.00;
- 13 июня с 08.30 до 18.00;
- 14 июня с 08.30 до 18.00;
- 15 июня с 09.30 до 17.30;
- 16 июня с 11.00 до 17.30.
Такие же ограничения вводятся и на реке Свияге и реке Волге в границах острова-града Свияжск на расстоянии 600 метров от берега во время проведения соревнований по триатлону SVIYAGA SWIM- 2019 6 июля с 09.00 до 17.00.
Далее запрет вновь введут на Казанке на время чемпионата Европы по триатлону:
- 27 июля с 08.00 до 18.00;
- 28 июля с 08.00 до 18.00.
Кроме этого, на реке Свияге и реке Волге в границах острова-града Свияжск на расстоянии 600 метров от берега во время проведения соревнований по триатлону TIMERMAN FULL-2019 навигации не будет 31 августа с 05.30 до 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU