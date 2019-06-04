Летом 2019 года в Казани из-за триатлона и авиагонок запретят навигацию по рекам Волга, Казанка и Свияга

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-04T13:07:51+03:00

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Как сообщает МЧС Татарстана, Кабмин республики подписал распоряжение, согласно которому запрещается навигация по рекам Волга, Казанка и Свияга на территории столицы республики во время массовых мероприятий.

Так из-за авиагонок Red Bull Air Race-2019 установлен запрет на использование маломерных судов, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки, на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы в период:

- 12 июня с 07.30 до 19.00;

- 13 июня с 08.30 до 18.00;

- 14 июня с 08.30 до 18.00;

- 15 июня с 09.30 до 17.30;

- 16 июня с 11.00 до 17.30.

Такие же ограничения вводятся и на реке Свияге и реке Волге в границах острова-града Свияжск на расстоянии 600 метров от берега во время проведения соревнований по триатлону SVIYAGA SWIM- 2019 6 июля с 09.00 до 17.00.

Далее запрет вновь введут на Казанке на время чемпионата Европы по триатлону:

- 27 июля с 08.00 до 18.00;

- 28 июля с 08.00 до 18.00.

Кроме этого, на реке Свияге и реке Волге в границах острова-града Свияжск на расстоянии 600 метров от берега во время проведения соревнований по триатлону TIMERMAN FULL-2019 навигации не будет 31 августа с 05.30 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU