В Йошкар-Оле иномарка сбила на «зебре» 11-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-04T12:53:36+03:00

Ребенка с места ДТП доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

Накануне утром в столице Марий Эл на улице Машиностроителей на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре», иномарка сбила ребенка.

Так, по предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «KIA SPECTRA» не уступил дорогу 11-летней школьнице и совершил на нее наезд.

Ребенка с места дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу. Там ее осмотрели врачи, которые после оказания медпомощи отпустили девочку на амбулаторное лечение. Сообщает ГИБДД Марий Эл.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU