2019-06-04T12:53:36+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле иномарка сбила на «зебре» 11-летнюю школьницу

Ребенка с места ДТП доставили в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД Марий ЭлФото: ГИБДД Марий Эл
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Накануне утром в столице Марий Эл на улице Машиностроителей на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре», иномарка сбила ребенка.

Так, по предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «KIA SPECTRA» не уступил дорогу 11-летней школьнице и совершил на нее наезд.

Ребенка с места дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу. Там ее осмотрели врачи, которые после оказания медпомощи отпустили девочку на амбулаторное лечение. Сообщает ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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