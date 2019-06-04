В Йошкар-Оле иномарка сбила на «зебре» 11-летнюю школьницу
Накануне утром в столице Марий Эл на улице Машиностроителей на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре», иномарка сбила ребенка.
Так, по предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «KIA SPECTRA» не уступил дорогу 11-летней школьнице и совершил на нее наезд.
Ребенка с места дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу. Там ее осмотрели врачи, которые после оказания медпомощи отпустили девочку на амбулаторное лечение. Сообщает ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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