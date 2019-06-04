Топ-5 вузов, которые выбирают выпускники Набережных Челнов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-04T12:38:02+03:00

В пределах Татарстана популярностью у них пользуется в основном КФУ. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В 2091 году «последний звонок» прозвенел для 7 146 ребят из татарстанского автограда

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В этом году в Набережных Челнах обучение в школе закончили 5 236 выпускников 9 классов и 1910 выпускников 11 классов.

При этом, по словам руководителя местного Исполкома Рамиля Халимова, 29% из них поступают в вузы татарстанского автограда, 33% выбирают вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а 38% – подают заявления в республиканские заведения.

- Выпускники все более решительно выбирают престижные столичные вузы, – отметил Рамиль Халимов.

Наиболее популярными вузами у набережночелнинских выпускников являются институт КФУ и НГПУ. Выбирают для поступления и филиалы Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева – КАИ, Казанского инновационного университета(ИЭУП), ТИСБИ, а также Камского институт искусств и дизайна.

В Татарстане ребята отдают предпочтение КФУ, медуниверситету, национальному исследовательскому техническому университету – КАИ, архитектурно-строительному университету и энергетическому университету.

В лидерах же российских вузов: Санкт- Петербургский государственный университет, Ижевская государственная медицинская академия, МГУ, а также медвузы Москвы, Санкт - Петербурга, Перми, Ижевска и Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU