В Чувашии 18-летнего участника нападения на санитара «скорой» отправили под стражу

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-04T11:59:00+03:00

Еще до этого в отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела за грабеж и кражи [видео]

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В Новочебоксарске 18-летнего местного жителя суд отправил под стражу. Молодой человек является одним из участников нападения на санитара «скорой». Напомним, 26 мая этого года медики приехали на вызов к молодому человеку, у которого была рассечена бровь. Их встретила пьяная компания его друзей, они хотели залезть в машину «скорой». Тут-то и произошел конфликт, в ходе которого был избит санитар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711324" frameborder="0"></iframe> В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит.

По факту данного нападения было возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых – 26-летний житель Новочебоксарска, был помещен под домашний арест. Теперь следом за ним, правда, уже в камеру отправится его 18-летний приятель. Молодой человек, к слову, и так является фигурантом двух уголовных дел. Их в отношении него возбудили этой весной за грабеж и кражи. Парень не гнушался воровать даже товар из магазинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU