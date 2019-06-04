2019-06-04T11:59:00+03:00
Происшествия

В Чувашии 18-летнего участника нападения на санитара «скорой» отправили под стражу

Еще до этого в отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела за грабеж и кражи [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Новочебоксарске 18-летнего местного жителя суд отправил под стражу. Молодой человек является одним из участников нападения на санитара «скорой». Напомним, 26 мая этого года медики приехали на вызов к молодому человеку, у которого была рассечена бровь. Их встретила пьяная компания его друзей, они хотели залезть в машину «скорой». Тут-то и произошел конфликт, в ходе которого был избит санитар.

В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит.

По факту данного нападения было возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых – 26-летний житель Новочебоксарска, был помещен под домашний арест. Теперь следом за ним, правда, уже в камеру отправится его 18-летний приятель. Молодой человек, к слову, и так является фигурантом двух уголовных дел. Их в отношении него возбудили этой весной за грабеж и кражи. Парень не гнушался воровать даже товар из магазинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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