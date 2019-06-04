2019-06-04T11:34:39+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах полицейские остановили «БМВ» и нашли пистолеты, а также 1,5 килограмма наркотиков

Водитель сказал, что оружие он просто нашел
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Набережных Челнах на контрольном посту полиции «Тула-1» сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «БМВ», под управлением 28-летнего жителя города Курска. Молодой человек ехал из Москвы в Челябинск.

Когда полицейские у него проверяли документы, то заметили в кармане передней водительской двери деталь от пистолета Макарова. Было принято решение более детально осмотреть машину. В ходе чего были обнаружены два пистолета Макарова и 6 патронов к ним.

Кроме того, под обшивкой заднего сиденья сотрудники ГИБДД нашли 8 свертков с наркотиками весом в 1,5 килограмма.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Там он сначала сказал, что пистолеты нашел в Москве, а наркотики вез в Челябинск. После этого молодой человек отказался давать показания.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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