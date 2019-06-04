Президент Татарстана совершил намаз на Ураза-байрам-2019 в Галеевской мечети Казани

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-04T11:06:42+03:00

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Рано утром во вторник, 4 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов совершил намаз на Ураза-байрам-2019 в Галеевской мечети Казани. Там праздничную проповедь прочитал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Также он зачитал и поздравление мусульман от главы региона.

- В нашей многонациональной республике празднование Ураза-байрама имеет тысячелетние корни, самым тесным образом переплетаясь с древними культурными и семейно-бытовыми традициями татарского народа. С добрыми поздравлениями и благопожеланиями в адрес мусульман неизменно обращаются христиане и представители других религий, укрепляя нас в общем стремлении к благу и процветанию родного Татарстана. В мечетях Казани, Древнего Болгара, других городов и сёл нашей республики сегодня особенно торжественно и весомо звучат призывы к единению, благоразумию и состраданию. От всей души желаю вам и вашим близким счастья, мира, добра и благополучия! – говорится в обращении Рустама Минниханова.

ИСТОЧНИК KP.RU