2019-06-04T10:56:00+03:00
Общество

Казанских кинозрителей ждет сюрприз

Сеть кинотеатров "КАРО" проводит акцию
Лика ИСАЕВА
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Всем любителям кино в Казани приготовили сюрпризыВсем любителям кино в Казани приготовили сюрпризыФото: Из материалов пресс-службы
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Для кинозрителей Казани в сети кинотеатров «КАРО» проводится специальная акция. Уже с 30 мая в кинотеатре нового поколения стартовала акция, в рамках которой можно получить подарки в кинобаре.

Благодаря акции «Hit цена» при покупке любого попкорна в баре кинотеатра каждый гость получит напиток в подарок. Чем больше ведерко попкорна, тем больше объем напитка.

Подробности проведения акции можно уточнить у администраторов кинотеатра и на официальном сайте сети кинотеатров.

Напомним, что это кинотеатр с шестью комфортабельными залами находится на 3-м этаже ТРК «Кольцо». Во всех кинозалах установлено новейшее цифровое проекционное оборудование и современные акустические системы, также есть возможность смотреть кино в формате 3D.

ИСТОЧНИК KP.RU

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