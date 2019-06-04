Казанских кинозрителей ждет сюрприз

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-04T10:56:00+03:00

Всем любителям кино в Казани приготовили сюрпризы Фото: Из материалов пресс-службы

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Для кинозрителей Казани в сети кинотеатров «КАРО» проводится специальная акция. Уже с 30 мая в кинотеатре нового поколения стартовала акция, в рамках которой можно получить подарки в кинобаре.

Благодаря акции «Hit цена» при покупке любого попкорна в баре кинотеатра каждый гость получит напиток в подарок. Чем больше ведерко попкорна, тем больше объем напитка.

Подробности проведения акции можно уточнить у администраторов кинотеатра и на официальном сайте сети кинотеатров.

Напомним, что это кинотеатр с шестью комфортабельными залами находится на 3-м этаже ТРК «Кольцо». Во всех кинозалах установлено новейшее цифровое проекционное оборудование и современные акустические системы, также есть возможность смотреть кино в формате 3D.

ИСТОЧНИК KP.RU