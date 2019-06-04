2019-06-04T08:24:12+03:00
Общество

Муфтий Татарстана поздравил мусульман республики с Ураза-байрам-2019

4 июня в регионе объявлен выходным днем
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ДУМ ТатарстанаФото: ДУМ Татарстана
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В этом году окончание священного для мусульман месяца Рамазан и связанного с ним поста пришлось на 4 июня. В Татарстане день Ураза-байрам объявлен выходным. С праздником верующих поздравил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

- Поздравляю вас с одним из самых любимых мусульманских праздников Ид аль-Фитр – Ураза-байрам! Благой вестью разнесется радость от того, что мы достойно выполнили одно из величайших повелений Всевышнего – пост месяца Рамазан. Я надеюсь, что каждому, кто искренне, с верой в Аллаха и ради Его довольства держал пост и выстаивал ночи в молитвах, будет даровано прощение. И теперь мы должны приложить все усилия для того, чтобы, встретив Ураза-байрам с чистым сердцем и обновленной душой, больше не возвращаться к прежним грехам и сохранить в себе все благостные привычки, которые привил нам Рамадан. В этот благословенный день мы должны быть вежливы к старшим и снисходительными к младшим, навещать родных и близких, мириться и прощать, укрепить наши братские узы. Пусть Всевышний Аллах примет наш пост и все наши благие дела! Счастливого праздника! Амин, - говорится в обращении муфтия Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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