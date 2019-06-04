В Казанском речном порту хотят ввести дополнительный рейс до Болгар
Речь идет о субботах и воскресеньях
Фото: mindortrans.tatarstan.ru
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В Казанском речном порту по субботам и воскресеньям планируют ввести дополнительный рейс до Болгар. Так отправление скоростных судов с пассажирами из столицы Татарстана будет осуществляться в 10.00.
Кроме того, в порту в соответствии с расписанием на летнюю навигацию-2019 с 1 июня начали действовать ежедневные рейсы в тот же Болгар и Тетюши.
Так, в первое место назначения суда отправляются в 8.00 и 9.00, а во второе с заходом в Камское Устье – в 8.00. Сообщает Минтранс Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU