В Казанском речном порту хотят ввести дополнительный рейс до Болгар

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-04T09:20:17+03:00

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В Казанском речном порту по субботам и воскресеньям планируют ввести дополнительный рейс до Болгар. Так отправление скоростных судов с пассажирами из столицы Татарстана будет осуществляться в 10.00.

Кроме того, в порту в соответствии с расписанием на летнюю навигацию-2019 с 1 июня начали действовать ежедневные рейсы в тот же Болгар и Тетюши.

Так, в первое место назначения суда отправляются в 8.00 и 9.00, а во второе с заходом в Камское Устье – в 8.00. Сообщает Минтранс Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU