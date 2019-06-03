2019-06-03T19:22:46+03:00
Общество

Из бюджета Набережных Челнов для трудоустройства школьников летом-2019 выделено более 7 миллионов рублей

Эти деньги пойдут на создание в городе дополнительных рабочих мест
Олег ЛУГОВОЙ
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Их зарплата в зависимости от потраченного времени составит от 2 813 до 4 320 рублей.Их зарплата в зависимости от потраченного времени составит от 2 813 до 4 320 рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства школьников летом-2019 из бюджета Набережных Челнов выделено чуть более 7,7 миллиона рублей, на совещании «деловой понедельник» в мэрии города сообщил зам руководителя местного Исполкома Рамиль Халимов.

По его словам, эта сумма позволит устроить на работу 2 200 школьников. При этом их зарплата в зависимости от потраченного времени составит от 2 813 до 4 320 рублей.

Также помимо местного бюджета на трудоустройство школьников этим летом матподдержку в виде 4 миллионов рублей выделено и из государственной казны.

Так, например, планируется, что 800 подростков будут работать на таких предприятиях как «Торговый дом Челны – хлеб», «Челныводоканал», «КАМАЗ», «Сатурн» и «КОРИБ».

Кроме этого, по заявлению Халимова, на летнюю оздоровительную кампанию набережночелнинских школьников в этом году потратят более 166 миллионов рублей. Всего в загородных лагерях должны отдохнуть 18 749 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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