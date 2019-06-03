Из бюджета Набережных Челнов для трудоустройства школьников летом-2019 выделено более 7 миллионов рублей
На создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства школьников летом-2019 из бюджета Набережных Челнов выделено чуть более 7,7 миллиона рублей, на совещании «деловой понедельник» в мэрии города сообщил зам руководителя местного Исполкома Рамиль Халимов.
По его словам, эта сумма позволит устроить на работу 2 200 школьников. При этом их зарплата в зависимости от потраченного времени составит от 2 813 до 4 320 рублей.
Также помимо местного бюджета на трудоустройство школьников этим летом матподдержку в виде 4 миллионов рублей выделено и из государственной казны.
Так, например, планируется, что 800 подростков будут работать на таких предприятиях как «Торговый дом Челны – хлеб», «Челныводоканал», «КАМАЗ», «Сатурн» и «КОРИБ».
Кроме этого, по заявлению Халимова, на летнюю оздоровительную кампанию набережночелнинских школьников в этом году потратят более 166 миллионов рублей. Всего в загородных лагерях должны отдохнуть 18 749 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU