Соцсети: в Татарстане сильный ветер снес кровлю с больницы

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-03T17:58:00+03:00

О пострадавших в этом ЧП пока не сообщается [видео]

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В этот понедельник, 3 июня, жители Пестрецов сообщили в соцсетях о том, что там сильный ветер снес с больницы почти всю кровлю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/712631" frameborder="0"></iframe> В Татарстане сильный ветер снес кровлю с больницы.соцсети

В комментариях к этому сообщению местные жители добавляют, что ремонт в этой Центральной районной больнице сделали чуть ли ни год назад. В итоге некоторые готовы больше поверить в то, что виновата не ураганная сила стихии, а в то, что при ремонте сильно сэкономили и вот, как говорится, и результат.

О возможных жертвах ни в соцсетях, ни официально пока не сообщается.

Отметим, что днем 3 июня МЧС Татарстана предупреждало о грядущем ухудшении погоды на территории республики – местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU