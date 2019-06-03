Соцсети: в Татарстане сильный ветер снес кровлю с больницы
В этот понедельник, 3 июня, жители Пестрецов сообщили в соцсетях о том, что там сильный ветер снес с больницы почти всю кровлю.
В Татарстане сильный ветер снес кровлю с больницы.соцсети
В комментариях к этому сообщению местные жители добавляют, что ремонт в этой Центральной районной больнице сделали чуть ли ни год назад. В итоге некоторые готовы больше поверить в то, что виновата не ураганная сила стихии, а в то, что при ремонте сильно сэкономили и вот, как говорится, и результат.
О возможных жертвах ни в соцсетях, ни официально пока не сообщается.
Отметим, что днем 3 июня МЧС Татарстана предупреждало о грядущем ухудшении погоды на территории республики – местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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