2019-06-03T18:23:36+03:00
Общество

В Татарстане фирму оштрафовали за прорыв нефтепровода

Загрязненной оказалась почва на площади 700 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
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Сумма штрафа составила 340 тысяч рублей.Сумма штрафа составила 340 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Разлив нефтепродуктов произошел около деревни Чита Пестречинского района Татарстана. Загрязненными оказались земли сельхозназначения в границах государственного природного охотничьего заказника регионального значения «Мешинский» на площади 700 квадратных метров.

По данному факту сотрудники Татарская природоохранная прокуратура вместе с представителями Минэкологии Татарстана, республиканских Россельхознадзора и Госкомитета по биоресурсам провели проверку. Они оценили причиненный окружающей среде ущерб на сумму более 650 тысяч рублей.

Выяснилось, что загрязнение произошло из-за прорыва нефтепровода АО «Транснефть-Прикамье». Фирму привлекли к административной ответственности за порчу земель и нарушение режима особо охраняемой природной территории. Организация была оштрафована на сумму в 340 тысяч рублей.

- В настоящее время отходы утилизированы, материальный вред правонарушителем возмещен в полном объеме. Кроме того, по требованию надзорного ведомства предприятие приступило к рекультивации нарушенных земель, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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