В Татарстане фирму оштрафовали за прорыв нефтепровода
Разлив нефтепродуктов произошел около деревни Чита Пестречинского района Татарстана. Загрязненными оказались земли сельхозназначения в границах государственного природного охотничьего заказника регионального значения «Мешинский» на площади 700 квадратных метров.
По данному факту сотрудники Татарская природоохранная прокуратура вместе с представителями Минэкологии Татарстана, республиканских Россельхознадзора и Госкомитета по биоресурсам провели проверку. Они оценили причиненный окружающей среде ущерб на сумму более 650 тысяч рублей.
Выяснилось, что загрязнение произошло из-за прорыва нефтепровода АО «Транснефть-Прикамье». Фирму привлекли к административной ответственности за порчу земель и нарушение режима особо охраняемой природной территории. Организация была оштрафована на сумму в 340 тысяч рублей.
- В настоящее время отходы утилизированы, материальный вред правонарушителем возмещен в полном объеме. Кроме того, по требованию надзорного ведомства предприятие приступило к рекультивации нарушенных земель, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU