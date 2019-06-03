В Татарстане фирму оштрафовали за прорыв нефтепровода

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-03T18:23:36+03:00

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Разлив нефтепродуктов произошел около деревни Чита Пестречинского района Татарстана. Загрязненными оказались земли сельхозназначения в границах государственного природного охотничьего заказника регионального значения «Мешинский» на площади 700 квадратных метров.

По данному факту сотрудники Татарская природоохранная прокуратура вместе с представителями Минэкологии Татарстана, республиканских Россельхознадзора и Госкомитета по биоресурсам провели проверку. Они оценили причиненный окружающей среде ущерб на сумму более 650 тысяч рублей.

Выяснилось, что загрязнение произошло из-за прорыва нефтепровода АО «Транснефть-Прикамье». Фирму привлекли к административной ответственности за порчу земель и нарушение режима особо охраняемой природной территории. Организация была оштрафована на сумму в 340 тысяч рублей.

- В настоящее время отходы утилизированы, материальный вред правонарушителем возмещен в полном объеме. Кроме того, по требованию надзорного ведомства предприятие приступило к рекультивации нарушенных земель, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU