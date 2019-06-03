В Казани в Советском районе почти на сутки без воды оставят три дома и одну школу

СЕГОДНЯ 18:57 2019-06-03T18:57:56+03:00

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В Советском районе Казани по ряду адресов почти на сутки отключат воду. Так, ее не будет с 9.00 6 июня до 6.00 7 июня домах: улица Рахлина, 13, 13 к.1, улица Курынова, 6 к.2, а также в школе №184.

Как сообщают в МУП «Водоканал», данное отключение связано с проведением работ по подключению водопровода.

Там также добавляют, что автоцистерны с водой будут размещаться в МЧС (для обеспечения пожарной безопасности), в школе и согласно поступающим заявкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU