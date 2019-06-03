"Я готов был оплатить банковской картой": казанцы начали жаловаться на то, что их заставляют оплачивать проезд в автобусах наличиными

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-03T17:32:29+03:00

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Казанец Эмиль Ш. опубликовал в одной из соцсетей «крик души». Он пожаловался на то, что платить по банковской карте можно далеко не во всех автобусах города. Ранее, сообщалось, что такую возможность казанцы получат с 1 июня текущего года.

- 2 июня в 13:20 сел в автобус маршрута №15 на остановке Чуйкова. Для оплаты проезда ко мне подошла кондуктор, я готов был оплатить банковской картой, но кондуктор сказала, что у них нет оборудования, и я должен оплатить проезд наличными, так как у меня с собой не было наличных кондуктор сказала, что это мои проблемы и попросила выйти из автобуса. Ее просьбу я проигнорировал, через одну остановку меня позвал водитель автобуса, - написал Эмиль.

После молодой человек добавил, что сообщил о произошедшем по "горячему номеру" комитета по транспорту Казани. Там ему сообщили, что во всех автобусах оплата картой окончательно будет введена только с 1 июля 2019 года.

Отметим, что сейчас возможность оплаты банковской картой действительно работает, но в тестовом режиме, который продлится месяц. Часть автобусов действительно не принимает такой способ оплаты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU