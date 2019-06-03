До 8 июня в Казани перекроют движение по улице Бородина
Это связано с прокладкой газопровода
Фото: pixabay.com
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Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе до 8 июня перекроют движение транспорта по улице Бородина.
Так, недоступным для автомобилистов частично станет территория возле дома №119, что на улице Краснококшайская, а также полностью на улице Бородина около дома №123 опять же по улице Краснококшайская.
Причина таких неудобств для водителей в проведении там работ по прокладке газопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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