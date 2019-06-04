2019-06-04T10:39:21+03:00
Общество

На каждого жителя Чувашии приходится 27,5 квадратных метра жилья

За год этот показатель вырос на 1,5%
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Общая площадь жилых помещений в Чувашии к 1 января 2019 года составила более 33,6 миллиона квадратных метров. Так, на каждого жителя республики приходится 27,5 «квадратов». Это на 1,5% (0,6 «квадратов») больше чем в прошлом году. Такие цифры приводит Чувашстат.

Однако на данный момент из всей недвижимости Чувашии только 58,9% оборудованы одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами.

Известно также, что в 2018 году в регионе уменьшилось число многоквартирных зданий - с 10 194 до 10 104. Причина этого - снос ветхих домов. Но при этом число квартир в Чувашии увеличилось до 370 216.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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