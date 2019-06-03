2019-06-03T18:06:36+03:00
Происшествия

В Чебоксарах бизнесмена будут судить за утаивания от налоговой более 24,8 миллиона рублей

Чтобы не платить, мужчина дробил фирму и даже продал от ее имени своей жене машину всего за 10 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина свою вину полностью признал.Мужчина свою вину полностью признал.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В столице Чувашии владельца одной из коммерческих фирм обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 24,8 миллиона рублей в период 2013-2015 года.

По версии следствия, в частности, по инициативе мужчины были созданы две номинальные фирмы, руководителем которых он поставил своего бывшего подчиненного.

Раздробив таким образом бизнес, удалось составлять фиктивные документы по строительно-монтажным работам, якобы выполненным этими двумя фирмами для организации обвиняемого. В последствии эту видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений включали в декларации и представлялись в налоговую. В итоге на выходе бизнесмен получал вычет по НДС.

Кроме того, чтобы опять уклониться от уплаты налогов, он продал своей жене автомобиль фирмы всего за 10 тысяч рублей, когда как он на самом деле стоил более 4 миллионов рублей.

- Мужчина свою вину полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – При этом был наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе: земельный участок, более 500 тысяч рублей на банковских счетах его фирмы, а также его доли в уставном капитале этой и еще трех фирм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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