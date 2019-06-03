Ядрин получит от Минстроя России 40 миллионов рублей на благоустройство улицы Космомольской
Чувашский город Ядрин стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Он получит 40 миллионов рублей на креативное благоустройство своего исторического центра – улицы Комсомольской.
Название ядринского проекта – «Соединяя поколения». Главными задачами грядущего благоустройства станут: сохранение среды и атмосферы тихой провинции и развитие города как места комфортного для жизни и привлекательного для туристов.
Для этого на Комсомольской будут созданы палисады, визуально выделены дома с мезонином и сохранены визуальные связи между тремя жилыми кварталами и Свято-Троицким собором.
Кроме того, на улице построят здание с кафе-рестораном и гостиницей, церковные и кулинарные лавки, упорядочат в одном стиле торговые павильоны и приведут в порядок несколько исторических зданий.
В ходе благоустройства также будут обновлены проезжая часть и тротуары, установлены 47 светильников, 22 скамейки, 10 урн, 6 пергол, 2 велопарковки, деревянные качели в виде дерева и афишный киоск с ячейкой под буккроссинг. При озеленении на Комсомольской появится более 5 тысяч квадратных метров газона, а также более тысячи деревьев и кустарников.
ИСТОЧНИК KP.RU