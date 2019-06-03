Ядрин получит от Минстроя России 40 миллионов рублей на благоустройство улицы Космомольской

СЕГОДНЯ 19:38 2019-06-03T19:38:40+03:00

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Чувашский город Ядрин стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Он получит 40 миллионов рублей на креативное благоустройство своего исторического центра – улицы Комсомольской.

Название ядринского проекта – «Соединяя поколения». Главными задачами грядущего благоустройства станут: сохранение среды и атмосферы тихой провинции и развитие города как места комфортного для жизни и привлекательного для туристов.

Для этого на Комсомольской будут созданы палисады, визуально выделены дома с мезонином и сохранены визуальные связи между тремя жилыми кварталами и Свято-Троицким собором.

Кроме того, на улице построят здание с кафе-рестораном и гостиницей, церковные и кулинарные лавки, упорядочат в одном стиле торговые павильоны и приведут в порядок несколько исторических зданий.

В ходе благоустройства также будут обновлены проезжая часть и тротуары, установлены 47 светильников, 22 скамейки, 10 урн, 6 пергол, 2 велопарковки, деревянные качели в виде дерева и афишный киоск с ячейкой под буккроссинг. При озеленении на Комсомольской появится более 5 тысяч квадратных метров газона, а также более тысячи деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU