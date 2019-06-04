Набережную у Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах отремонтируют за 102,1 миллиона рублей
В скором времени в Чебоксарах начнется ремонт Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря. Речь идет об участке от обители до Центрального пляжа. 102,1 миллиона рублей на это будут выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, ремонт будет включать в себя обустройство парковки, автомобильной дороги, велодорожки, тротуаров, входной группы, зон для отдыха с озеленением и благоустройством, парадной лестницы, смотровых площадок.
Заявки на проведение тендера принимаются до 17 июня. Победитель будет выбран посредством аукциона 21 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU