2019-06-03T16:06:30+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг вошел в состав Объединенной лизинговой ассоциации

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31 мая в Санкт-Петербурге состоялся IX ежегодный съезд лизинговой отрасли России, в ходе которого ВТБ Лизинг стал официальным участником Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).

ВТБ Лизинг в рамках своей деятельности в ОЛА будет заниматься разработкой нормативных и законодательных актов ассоциации, а также оказывать консультационную и информационную поддержку ее работе. Совместно с другими членами ОЛА компания намерена принимать активное участие в развитии ключевых направлений лизинговой отрасли России.

В ходе своего выступления на съезде генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер отметил, что одним из важных направлений рынка в настоящее время является авиационная отрасль. По его словам, сегодня она находится в зрелом и устойчивом состоянии. Ключевыми факторами для ее дальнейшего развития могут стать государственные программы стимулирования региональной авиации, создание новых прямых маршрутов между городами России, минуя Москву, а также операционный лизинг, популярность которого с каждым годом растет.

- Присоединение к крупнейшему сообществу лизинговой отрасли в России – важный шаг для нас. Мы намерены принимать активное участие в работе ОЛА, предоставлять качественную экспертизу и развивать контакты с другими представителями ассоциации. Уверен, что наш значительный опыт работы в лизинговом бизнесе и профессиональная оценка будут способствовать дальнейшему развитию рынка, – подчеркнул Дмитрий Ивантер.

СПРАВКА

Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА) была создана в 1999 году и на данный момент является крупнейшим в России отраслевым объединением. Среди участников ассоциации – лизинговые и страховые компании, поставщики оборудования и техники, а также другие профильные организации.

ОЛА занимается развитием лизинга в России, формирует высокие отраслевые стандарты, взаимодействует с представителями власти и другими ассоциациями, предоставляет своим участникам консультационные услуги. Кроме того, ассоциация уделяет большое внимание развитию международных связей и входит в состав Европейской конфедерации лизинговых ассоциаций Leaseurope. ОЛА также выступает организатором Съездов лизинговой отрасли России, которые ежегодно проходят в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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