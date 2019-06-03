В Чебоксарах будут судить группу наркодилеров, которые вели торговлю в криптовалюте

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-03T16:27:11+03:00

В преступную группу вошли молодые люди в возрасте от 25-ти до 35-ти лет, в том числе одна девушка. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Группа жителей Чебоксар в возрасте от 25-ти до 35-ти лет, в том числе одна девушка, попали в поле зрения полицейских еще весной прошлого года.

Правоохранителями было установлено, что они торговали наркотиками через интернет-магазин. «Товар» доставляли покупателям посредством закладок в Чебоксарах, Новочебоксарске, а также в Мариинско-Посадском, Моргаушском и Чебоксарском районах Чувашии. Когда их задержали, то на время следствия заключили под стражу.

- Расчет с подозреваемыми производился в криптовалюте, которая в последующем переводилась в рубли. Следствию удалось собрать доказательства не только по 117 эпизодам покушения на сбыт наркотиков, но и в части легализации денег, полученных незаконным путем. По данным полицейских, с октября по июнь прошлого года группа легализовала более миллиона рублей, - сообщили в МВД Чувашии.

Расследование завершено и члены группы вскоре предстанут перед судом. При этом один из них успел заключить соглашение о сотрудничестве со следствием и уже приговорен к 8 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU