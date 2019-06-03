В Казани за год стоимость квартир в новостройках выросла на 20%
Стало известно, что с мая 2018 по май 2019 года в Казани резко подорожали квартиры в новостройках. Так цена на них выросла на 20%. Стоимость «квадрата» сейчас составляет порядка 80,4 тысяч рублей. Соответствующие цифры называет «Коммеpсантъ», ссылаясь на данные агентства недвижимости ЦИАН.
Согласно которым Казань стала лидером по росту цен на квартиры в новостройках по России. На втором месте оказалась Уфа, где недвижимость на данном рынке подорожала на 17% (67,9 тысячи рублей за «квадрат»), на третьем – Москва с ростом всего 7% (187,6 тысячи рублей за «квадрат»)
По информации агентства, рост цен на недвижимость обусловлен высоким спросом на нее.
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ИСТОЧНИК KP.RU