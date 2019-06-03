В Йошкар-Оле неопытный водитель сбил на «зебре» отца с ребенком на руках
Накануне вечером в Йошкар-Оле на бульваре Победы был сбит пешеход с ребенком на руках.
Наезд совершил водитель автомобиля «Лада Приора», который получил право на управление транспортом всего лишь год назад.
В момент дорожно-транспортного происшествия мужчина с 5-летним сыном на руках пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу – «зебре».
В результате наезда ребенок получил различные травмы и был госпитализирован с места происшествия, его родителю же после осмотра медики назначили амбулаторное лечение. Сообщают в ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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