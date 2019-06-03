2019-06-03T14:42:48+03:00
Общество

Ураза-байрам-2019 в Казани: в мечети «Ярдэм» праздничную проповедь прочитают с сурдопереводом

Мероприятия по случаю Ураза-байрам-2019 там начнутся в 5.30
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: yardem.ruФото: yardem.ru
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4 июня мусульмане отмечают конец поста в священный месяц Рамадан - Ураза-байрам-2019. В Татарстане согласно решению президиума Духовного управления мусульман республики, праздничные проповеди в регионе для крупных городов Татарстана назначены на 6.30, праздничный гает-намаз на 7.00, а в мечетях райцентров и сельских поселений – на 30 минут после восхода солнца или по решению прихожан.

В свою очередь в казанской мечети «Ярдэм» всне начнется в 5.30 – со чтения Корана, потом совершается дуа. Далее в 6.30 – праздничный вагаз, а в 7.00 – гает-намаз.

При этом в мечети отмечают уникальность праздничного вагаза, который будет прочитан там на Ураза-байрам-2019 с сурдпереводом для слабослышащих и глухонемых верующих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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