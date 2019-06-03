Ураза-байрам-2019 в Казани: в мечети «Ярдэм» праздничную проповедь прочитают с сурдопереводом
4 июня мусульмане отмечают конец поста в священный месяц Рамадан - Ураза-байрам-2019. В Татарстане согласно решению президиума Духовного управления мусульман республики, праздничные проповеди в регионе для крупных городов Татарстана назначены на 6.30, праздничный гает-намаз на 7.00, а в мечетях райцентров и сельских поселений – на 30 минут после восхода солнца или по решению прихожан.
В свою очередь в казанской мечети «Ярдэм» всне начнется в 5.30 – со чтения Корана, потом совершается дуа. Далее в 6.30 – праздничный вагаз, а в 7.00 – гает-намаз.
При этом в мечети отмечают уникальность праздничного вагаза, который будет прочитан там на Ураза-байрам-2019 с сурдпереводом для слабослышащих и глухонемых верующих.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Ураза-байрам-2019 в Казани общественный транспорт начнет работать уже с 5.00 (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU