Жителя Чувашии будут судить за то, что он в новогодние праздники сбросил с балкона девушку
29-летнего жителя Канашского района обвиняют в убийстве девушки.
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 4 января этого года мужчина гостил в Канаше у своего знакомого. Там во время застолья он поссорился с приглашенной 29-летней девушкой.
После чего она вышла на балкон. Обвиняемый последовал за ней. Как полагает следствия, он подошел к потерпевшей сзади, обхватил ее руками, приподнял и сбросил вниз с высоты 4 этажа.
В результате чего девушка получила серьезные травмы, от которых скончалась в больнице 18 апреля.
- Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU