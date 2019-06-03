2019-06-03T17:05:40+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии будут судить за то, что он в новогодние праздники сбросил с балкона девушку

Потерпевшая, упав с высоты четвертого этажа получила травмы, от которых скончалась спустя несколько месяцев
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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29-летнего жителя Канашского района обвиняют в убийстве девушки.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 4 января этого года мужчина гостил в Канаше у своего знакомого. Там во время застолья он поссорился с приглашенной 29-летней девушкой.

После чего она вышла на балкон. Обвиняемый последовал за ней. Как полагает следствия, он подошел к потерпевшей сзади, обхватил ее руками, приподнял и сбросил вниз с высоты 4 этажа.

В результате чего девушка получила серьезные травмы, от которых скончалась в больнице 18 апреля.

- Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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