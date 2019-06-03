Замглавы Минземимущества Татарстана назначен помощником президента республики
Замглавы Минземимущества Татарстана Рустэм Мерзакреев получил новую должность. Теперь он станет помощником президента республики Рустама Минниханова.
Данное распоряжение глава региона подписал в этот понедельник, 3 июня. Сообщает телеграм-канал «Аппаратная».
Отметим, что Рустэм Мерзакреев занимал должность замглавы республиканского Минземимущества с 2013 года. До этого был научным сотрудником в КФУ и работал в коммерческой организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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