Замглавы Минземимущества Татарстана назначен помощником президента республики

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-03T14:02:39+03:00

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Замглавы Минземимущества Татарстана Рустэм Мерзакреев получил новую должность. Теперь он станет помощником президента республики Рустама Минниханова.

Данное распоряжение глава региона подписал в этот понедельник, 3 июня. Сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

Отметим, что Рустэм Мерзакреев занимал должность замглавы республиканского Минземимущества с 2013 года. До этого был научным сотрудником в КФУ и работал в коммерческой организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU