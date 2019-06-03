В Казани часть улиц помыли шампунем, чтобы избавиться от остатков противогололедного реагента

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-03T13:36:32+03:00

Для этого было использовано 60 литров концентрированного средства и 72 тысяч кубометров воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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3 июня на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани председатель городского комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев сообщил, что в рамках постзимнего двухмесячника по уборке часть улиц столицы Татарстана было вымыта шампунем. 60 литров концентрированного средства и 72 тысяч кубометров воды пришлось использовать, чтобы избавиться от остатков противогололедного реагента

Также во время санитарного двухмесячника, который завершился 1 июня, из Казани было вывезено 283 тысячи кубометров мусора, очищены и помыты 120 километров ограждений безопасности, приведены в порядок 29 тысяч дорожных знаков и более 650 остановок. Убрали мусор и с газонов вдоль дорог – 17 миллионов квадратных метров, также приведены в порядок 3 800 дворов.

Помимо всего этого, произведена уборка в городских парках и скверах на площади 360 гектаров, ликвидировано более 50 нелегальных свалок в лесах, лесополосах и оврагах. Наиболее крупные из них были обнаружены в районе Голубых озер, Березовой рощи, улицы Родины, в жилых массивах Киндери и Кадышево.

ИСТОЧНИК KP.RU