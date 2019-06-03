2019-06-03T13:06:27+03:00
Происшествия

В Казани экс-главу рухнувшего «Спурт Банка» приговорили к колонии общего режима

Евгения Даутова признана виновной в фальсификации и злоупотреблении. Ее действия принесли ущерб почти на 2,9 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В этот понедельник в Казани суд огласил приговор экс-главе рухнувшего «Спурт Банка» Евгении Даутовой. Ее признали виновной в фальсификации финансовых документов и злоупотреблении полномочиями. Ее действиями банку был нанесен ущерб почти на 2,9 миллиарда рублей.

На процессе Даутова заявила, что признает свою вину и раскаивается. В итоге ее приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Экс-банкира взяли под стражу прямо в зале суда.

Как оправдывалась Даутова, в планах банка было купить за долги по кредитам Казанский завод синтетического качука. По словам женщины, сделку по продаже хотели заключить с бизнес-группой «Ренова» Виктора Вексельберга, но в правительстве Татарстана пришло к мнению, что это противоречит интересам республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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