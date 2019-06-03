В Йошкар-Оле несостоявшегося самоубийцу обвиняют в том, что он зарезал женщину
В Йошкар-Оле в квартире было обнаружено тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Правоохранителям довольно быстро удалось выйти на след подозреваемого. 45-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.
- В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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