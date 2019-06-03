2019-06-03T12:44:44+03:00
Общество

40 тысяч школьников отдохнут в детских лагерях Казани

Первая смена полностью укомплектована
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В этом году в детских лагерях Казани, в том числе пришкольных, отдохнут более 40 тысяч школьников, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Заезды в 10 детских оздоровительных лагерях Казани начались с 1 июня. Всего в загородных лагерях этим летом отдохнут 14520 детей. На сегодняшний день первая смена заполнена полностью, идет бронирование путевок во вторую смену.

Норматив финансирования отдыха в загородных лагерях на одного ребенка в этом году вырос на 6% и составляет 776,52 рубля в день. При этом родительский взнос за 18-дневную смену в муниципальном лагере составит от 4500 рублей в зависимости от лагеря.

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевки в загородные лагеря предоставляются бесплатно. В этом году, по словам А.Фаизова, по квоте, выделенной республиканским центром «Лето», 1050 детей бесплатно отдохнут и поправят здоровье в лагерях и санаториях республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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