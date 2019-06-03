2019-06-03T12:23:47+03:00
Экономика

ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ запускает программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования для семей с детьми. Ставка на весь срок кредита составит 5% годовых.

Воспользоваться новыми условиями «Ипотеки с господдержкой» могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. В рамках предложения клиентам доступно рефинансирование кредитов, выданных по госпрограмме до 13 апреля 2019 г., а также других ипотечных займов, соответствующих параметрам госсубсидирования (в том числе и уже ранее рефинансированных).

Оформление ипотеки со ставкой 5% годовых доступно во всех офисах ВТБ в России. Ценовые параметры распространяются на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей при приобретении заемщиком жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в других регионах РФ. Максимальный срок кредитования – до 30 лет.

- Государственная программа поддержки семей с детьми является крайне важным инструментом в решении жилищного вопроса. В апреле ВТБ снизил ставку на оформление ипотечного кредита по этой программе до 5% годовых. Поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи, мы распространяем особое предложение и на рефинансирование действующих ипотечных кредитов, – прокомментировал руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

Рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты возможно, если готовое или строящееся жилье было приобретено у юридического лица (первого собственника). В сельских районах ДФО программа также распространяется на купленные в ипотеку у физического или юридического лица готовые объекты на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани за год стоимость квартир в новостройках выросла на 20%
С 6 июня меняется расписание электрички Ижевск-Нижнекамск
В Йошкар-Оле неопытный водитель сбил на «зебре» отца с ребенком на руках
Ураза-байрам-2019 в Казани: в мечети «Ярдэм» праздничную проповедь прочитают с сурдопереводом
«Ростелеком» лидирует в сегменте создания цифровых систем весогабаритного контроля
Замглавы Минземимущества Татарстана назначен помощником президента республики
В Йошкар-Оле несостоявшегося самоубийцу обвиняют в том, что он зарезал женщину
В Казани часть улиц помыли шампунем, чтобы избавиться от остатков противогололедного реагента
В Казани экс-главу рухнувшего «Спурт Банка» приговорили к колонии общего режима
«Пристегивайтесь!»: Блогер Эрик Давидович опубликовал фотографию в BMW, которая протаранила ограждения и фонарные столбы в центре Казани
40 тысяч школьников отдохнут в детских лагерях Казани
В Казани водитель автобуса кидал в проезжающую рядом машину бутылки и одноразовую посуду
В Татарстане неизвестные отрезали псу половой орган и оставили его истекать кровью
Казанцев научат танцевать рок-н-ролл и буги-вуги