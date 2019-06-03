«Пристегивайтесь!»: Блогер Эрик Давидович опубликовал фотографию в BMW, которая протаранила ограждения и фонарные столбы в центре Казани
В воскресенье, 2 июня, рано утром на улице Лево-Булачной в Казани неизвестный водитель автомобиля BMW X5 протаранил металлические ограждения и фонарные столбы, а после скрылся вместе с двумя пассажирами. Разбитая иномарка осталась в центре города одна.
В Казани BMW X5 протаранил металлические ограждения и фонарные столбы..соцсети
А уже в понедельник, 3 мая, скандально известный блогер Эрик Давидович опубликовал на своей соцстранице фотографию, на которой сидит за рулем того самого BMW. Известно, что машину он тестировал зимой 2019 года, когда приезжал в столицу Татарстана.
- Шагали 20, в тачке 3-е. Все живы. Пристегивайтесь! – написал Эрик Давидович.
Неизвестно, связан ли Эрик Давидович как-то с аварией. Поиски водителя BMW продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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