«Пристегивайтесь!»: Блогер Эрик Давидович опубликовал фотографию в BMW, которая протаранила ограждения и фонарные столбы в центре Казани

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-03T12:44:53+03:00

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В воскресенье, 2 июня, рано утром на улице Лево-Булачной в Казани неизвестный водитель автомобиля BMW X5 протаранил металлические ограждения и фонарные столбы, а после скрылся вместе с двумя пассажирами. Разбитая иномарка осталась в центре города одна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/712557" frameborder="0"></iframe> В Казани BMW X5 протаранил металлические ограждения и фонарные столбы..соцсети

А уже в понедельник, 3 мая, скандально известный блогер Эрик Давидович опубликовал на своей соцстранице фотографию, на которой сидит за рулем того самого BMW. Известно, что машину он тестировал зимой 2019 года, когда приезжал в столицу Татарстана.

- Шагали 20, в тачке 3-е. Все живы. Пристегивайтесь! – написал Эрик Давидович.

Неизвестно, связан ли Эрик Давидович как-то с аварией. Поиски водителя BMW продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU