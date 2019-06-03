2019-06-03T12:31:03+03:00
Общество

В Казани водитель автобуса кидал в проезжающую рядом машину бутылки и одноразовую посуду

Причиной такого агрессивного поведения могло стать замечание хозяина "Лады" по поводу выброшенной из окна автобуса кожуры от банана [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В субботу, 1 июня, автобус, следовавший по маршруту №91, стал главным героем очередного видео в интернете. На кадрах видно, как водитель общественного транспорта буквально преследует автомобиль марки «Лада», который едет по соседней полосе. Догнав легковушку водитель автобуса сначала кидает в нее пластиковую бутылку, а после – одноразовую тарелку.

Водитель автобуса кидает бутылки проезжающие машины.

По одной из версий, «погоня» началась после того, как владелец «Лады» сделал замечание водителю автобуса, который выбросил из окна на дорогу кожуру от банана. Конфликт закончился тем, что легковушка перестроилась на крайнюю левую полосу.

- Автобус начал создавать для всех аварийную ситуацию агрессивным вождением, несмотря на то, что полный автобус был людей. А дальше, вы видите, пошли в ход бутылки. 91 маршрут, А148УМ, - пишет интернет-пользователь под ником amian_damian_taisia, разместивший видео.

- Почему меня это не удивило? – спрашивает в комментариях под видео некто eyoovays, привыкший, как видимо, к подобным выходкам водителей казанских автобусов.

- Ужас какой! Что за люди? Взрослый же человек, - замечает gulnazik408.

ИСТОЧНИК KP.RU

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